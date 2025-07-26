30 Yılda 41 Kez Geldi, Adım Adım Haritaya Çizdi! İşte Bir İngiliz’in Gözünden Türkiye’nin En Güzel 18 Köşesi  

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İngiliz gazetesi Daily Mail’e yazan ve 30 yıl boyunca Türkiye’ye tam 41 kez seyahat eden Annabelle Thorpe, ülkenin dört bir yanını adım adım gezerek favori destinasyonlarını ve bu yerlerde mutlaka yapılması gerekenleri sıraladı. İşte Thorpe’un kaleminden Türkiye'nin en özel köşeleri...

ŞIK VE SOFİSTİKE: KALKAN

Kaş ile Fethiye arasında yer alan Kalkan, bir zamanlar küçük bir balıkçı köyüyken bugün lüks butik otelleriyle tanınan bir tatil merkezine dönüşmüş durumda. Yazarın burada en çok keyif aldığı şey, bir kafeye oturup gelen geçeni izlemek. Çatı katı caz barlar, gurme restoranlar, şık ambiyans ve kokteyl barları ise bölgenin öne çıkan özellikleri.

SAKİN VE DOĞAL: AKYAKA

Türkiye'nin en yaşanılabilir kasabalarından biri olarak tanımlanan Akyaka, doğallığını koruyan, yerel üretimi destekleyen ve huzur vadeden bir yer. Bölgedeki muhteşem balık restoranları, Toros manzaralı plajı ve kumların üzerine kurulan romantik masa düzenlemeleri dikkat çekiyor. Ayrıca su sporlarıyla ilgilenen gençler için de cazip bir merkez.

ŞIK, LEZZETLİ VE ESTETİK: ALAÇATI

Arnavut kaldırımlı sokakları, begonvillerle bezenmiş binaları ve çatı katı barları ile Alaçatı, İstanbul dışında en iyi yemeklerin bulunduğu yer olarak öne çıkıyor. 1800'lerden kalma rüzgargülleri eşliğinde gün batımını izlemek ise yazarın tavsiyelerinden.

DEĞİŞMEYEN HUZUR: DALYAN

Dalyan, yıllar geçse de değişmeyen ender yerlerden biri. Sessizliğiyle öne çıkan kasabada, nehir kenarında restoran ve barlar, hamaklı bahçelere sahip oteller bulunuyor. Nehir turlarında ise kaya mezarlarını izlemek büyüleyici bir deneyim sunuyor.

OTANTİK VE CANLI: KAŞ

Kalkan'ın daha büyük ve otantik "kardeşi" olarak tanımlanan Kaş, geleneksel yapısını koruyor. Şehir merkezine beş dakika mesafedeki otelleri, butik dükkanlar, antikacılar ve restoranlarla çevrili eski şehir meydanı huzurlu bir atmosfer sunuyor. Her gün Meis Adası'na feribot seferlerinin düzenlenmesi sayesinde bir tatilde iki ülke deneyimi yaşanabiliyor. Cuma pazarı da pazarlık yapmak isteyenler için ideal.

ŞIK VE RAHAT: GÖÇEK

Türkiye'nin yelken başkenti olarak tanımlanan Göçek, sakin koyları ve restoranlarla çevrili uzun sahil yürüyüş yolu ile biliniyor. Limandan hareket eden geleneksel ahşap teknelerle yapılan turlar ise özellikle öneriliyor.

DAĞLARDA HUZUR: UZUNYURT

Ölüdeniz’in güneyinde yer alan ve dolambaçlı yollarla ulaşılan Uzunyurt, yalnızca manzarası için bile ziyaret edilmeye değer. Yapılacak fazla bir şey olmasa da dinlenmek için birebir. Aynı zamanda ünlü Likya Yolu da bu bölgeden geçiyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ PLAJI: PATARA

El değmemiş doğasıyla dikkat çeken Patara, caretta carettaların yumurtladığı alanlardan biri. Antik Likya kenti kalıntıları kumulların hemen arkasında yer alıyor. Yakınlardaki Patara köyü ise bohem havasıyla dikkat çekiyor.

KÖKLÜ VE ENERJİK: BODRUM

Türkiye'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, otantik havasını korumayı başarıyor. Çarşısında seramik, deri ve takı alışverişi yapılabiliyor. Kültürel seçenekler arasında 12 Adalar turu ve Sualtı Arkeoloji Müzesi öne çıkıyor. Gece hayatı ise oldukça hareketli.

IŞILTILI VE LÜKS: GÖLTÜRKBÜKÜ

Bodrum Yarımadası’nda, şehir merkezine yarım saat mesafede yer alan Göltürkbükü, Thorpe’a göre “Türkiye’nin St. Tropez’i.” Deniz üstü platformları, DJ performansları ve lüks kokteylleriyle tanınıyor.

NOSTALJİK VE TARİHİ: CUNDA

Osmanlı döneminden kalma ahşap balkonlu evlerin süslediği sokakları ve eski Rum mahalleleriyle Cunda nostaljik bir atmosfer sunuyor. Ayvalık’taki antikacıları gezmek de keyifli bir deneyim. Thorpe, ziyaretçilere Türkiye’nin en iyi zeytinyağlarından bir şişe almalarını da öneriyor.

BÜYÜLEYİCİ BİR MANZARA: KAPADOKYA

Kapadokya’da mağara otellerde konaklamak farklı bir deneyim sunuyor. Yeraltı şehirleri Kaymaklı ve Derinkuyu gezilebilecek yerler arasında. Gün doğumunda yapılan sıcak hava balonu turu ise mutlaka yaşanması gereken bir deneyim.

DÜNYANIN KÖPRÜSÜ: İSTANBUL

Avrupa ve Asya arasında yer alan bu eşsiz metropolde, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet gibi önemli tarihi noktalar mutlaka görülmeli. Yazar, ayrıca daha sakin ve özgün semtleri de keşfetmeyi öneriyor; özellikle antikacılarıyla bilinen Çukurcuma’yı.

SADELİK VE TARİH: FOÇA

Eski Foça, taş evlerle çevrili dar sokakları ve sakin sahil şeridiyle dikkat çekiyor. Günlük tekne turlarıyla çevredeki adalara ulaşmak ve fok balıklarını gözlemlemek mümkün. Orta Çağ’dan kalma su kemeri ve Beşkapılar Kalesi mutlaka görülmeli.

BÜYÜK AMA GÖRKEMLİ: ÖLÜDENİZ

Listenin en büyük tatil merkezi olan Ölüdeniz, huzur arayanlar için olmasa da büyüleyici lagünü ve kumsalıyla etkileyici. Yamaç paraşütü yapmayı düşünenler için Babadağ’dan atlayış harika bir deneyim sunuyor.

SADELİK VE ŞIKLIK: SELİMİYE

Bozburun Yarımadası’nda yer alan Selimiye, deniz kenarındaki butik otelleri, restoranları ve alçak katlı yapılarıyla sakin bir köy havası sunuyor. Plaj sayısı az olsa da güneşlenme alanları fazlasıyla yeterli.

TARİH VE ŞARAP: ŞİRİNCE

Yamaçta konumlanan bu köy, Osmanlı döneminden kalma evleriyle tarihi bir atmosfer sunuyor. Efes Antik Kenti’ne yalnızca 20 dakika uzaklıkta yer alıyor. Evlerin çoğu butik otellere dönüştürülmüş. Teraslardan izlenen dağ manzarası ise görülmeye değer.

KAPLUMBAĞA CENNETİ: ÇIRALI

Caretta carettaların yumurtladığı Çıralı’da plaj koruma altında olduğu için doğallığını koruyor. Büyük oteller yerine pansiyonlar ve bungalovların bulunduğu bölge, sakinlik arayanlar için ideal bir kaçış noktası.

Kaynak: Haber Merkezi