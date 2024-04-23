ABD'de evde ölü bulunmuştu: Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

İşte benim Stilim televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.

Taktaş’ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adana’da dün Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Taktaş’ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Aile, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı olan kızlarının sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taktaş’ın sosyal medya hesabının da sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.