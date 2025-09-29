Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığa toplam 18 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Alımların 15 bin 247’si sözleşmeli personel, 2 bin 753’ü sürekli işçi olacak. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 37 bin kişilik istihdam paketinin ikinci aşamasına geçildiğini belirtti.

Memişoğlu, "İlk etapta 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi 18 bin yeni personeli sağlık ailemize katıyoruz” dedi. Sözleşmeli personel alımı için tercihler ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR aracılığıyla ilan edilecek.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.



Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.



📌 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) September 28, 2025

