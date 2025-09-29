Sağlık Bakanlığı’ndan Büyük Alım! Bakan Memişoğlu Duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplam 18 bin yeni personelin alınacağını açıkladı. Başvuruların ÖSYM ve İŞKUR üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığa toplam 18 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Alımların 15 bin 247’si sözleşmeli personel, 2 bin 753’ü sürekli işçi olacak. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 37 bin kişilik istihdam paketinin ikinci aşamasına geçildiğini belirtti.

Memişoğlu, "İlk etapta 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi 18 bin yeni personeli sağlık ailemize katıyoruz” dedi. Sözleşmeli personel alımı için tercihler ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR aracılığıyla ilan edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

