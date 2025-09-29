Hatay'da Feci Kaza! Otomobil Yayalara Çarpıp Devrildi, 3 Ölü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Hatay'da Feci Kaza! Otomobil Yayalara Çarpıp Devrildi, 3 Ölü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hatay'da Feci Kaza! Otomobil Yayalara Çarpıp Devrildi, 3 Ölü - Resim : 1
Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarparak devrildi.

Hatay'da Feci Kaza! Otomobil Yayalara Çarpıp Devrildi, 3 Ölü - Resim : 2
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpmanın ardından 3 yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta bulunan 2 kişi ile çarpmanın etkisiyle yaralanan bir kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


