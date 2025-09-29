CHP’de Kritik Gün! Gözler 15.00'te... Özgür Çelik Bugün Mazbatasını Teslim Alacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ‘durdurma’ talep ettiği, Yüksek Seçim Kurulu’nun ‘devam’ kararı verdiği CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bugün saat 15.00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak.

CHP’de Kritik Gün! Gözler 15.00'te... Özgür Çelik Bugün Mazbatasını Teslim Alacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararının ardından olağanüstü kongre kararı almış, Özgür Çelik yeniden aday olduğunu duyurmuştu.

CHP’de Kritik Gün! Gözler 15.00'te... Özgür Çelik Bugün Mazbatasını Teslim Alacak - Resim : 1
Yeniden başkan seçilen Özgür Çelik

MAZBATASINI ALACAK

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti. Çelik, bugün saat 15.00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak. Çelik mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı’nın olduğu binaya gidecek.

CHP’de Kritik Gün! Gözler 15.00'te... Özgür Çelik Bugün Mazbatasını Teslim Alacak - Resim : 2
Özgür Özel yeniden başkan seçilmişti

CHP’de Kritik Gün! Gözler 15.00'te... Özgür Çelik Bugün Mazbatasını Teslim Alacak - Resim : 3

NELER OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyım olarak atanmıştı.

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyım heyeti görevlendirilmesinin ardından, Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklamıştı.

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP’ye kayyım atanmasına tepkiler peş peşe sıralanmış, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara "Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. Bu karar mahkemeler tarafından alınmış bir karar değildir. Yargıyı bir sopa olarak kullanan, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı bir karardır” diyerek tepki göstermişti.

'AFFETMEM' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Öze ise kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'e “Saray'a alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem” diyerek seslenmişti.

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 'durdurulması' talebi üzerine kongre salonuna heyet gitmiş, tutanak tutmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin devam etmesine karar vermişti.

YENİDEN SEÇİLMİŞTİ

YSK Başkanı Ahmet Yener "İstanbul İl Kongresi’nin devamına karar verilmiştir. Başlayan kongrenin iptal edilmesi mümkün değildir" demişti. Özgür Çelik, CHP’nin olağanüstü İstanbul Kongresi’nde yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

