Can Yayın Holding Başkanı Kemal Can Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme' suçlamasıyla tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılıp yetkisizlik nedeniyle İstanbul’a devredilen dosyada, Can Yayın Holding bünyesindeki şirketler üzerinden 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanması' iddiaları araştırılıyor. MASAK raporları ve mali denetim raporlarına göre, holdingin çeşitli şirketleri arasında kaynağı belirsiz yüklü miktarda para aktarımı, sahte fatura düzenlemeleri ve vergi yükümlülüğünü düşürmeye yönelik işlemler yapıldığı öne sürüldü.

DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR

İddialara göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütü; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve yatırımlarını da suç gelirleriyle finanse ederek hem ekonomik gücünü artırdı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedefledi. Soruşturma kapsamında bugüne dek 121 şirketin mal varlığına el konuldu, TMSF kayyım olarak atandı. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanmış, bazılarıysa adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA