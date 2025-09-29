Yeni Yasama Yılı 1 Ekim'de Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Çarşamba günü yeni yasama yılına başlayacak.

28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis’te temizlik, bakım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda TBMM ana binası ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. İktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları ve basın toplantı salonlarının yanı sıra tüm alanlarda periyodik bakım gerçekleştirildi. Yıprandığı tespit edilen bölümlerde boya ve tadilat işlemleri yapılırken, TBMM iç yolları da yenilendi. Açılış öncesi genel kurul salonu, şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı ile tüm koridorlar ve camlarda kapsamlı temizlik gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL KURUL'DA KONUŞACAK

1 Ekim’deki açılış töreni kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek ve Kurtulmuş anıta çelenk bırakacak. Saat 15.00’te Genel Kurul, Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak. Açılış konuşmasını yapacak olan Kurtulmuş’un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula hitap edecek. Oturumun kapanmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

Kaynak: DHA