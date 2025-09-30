Can ve Ciner Holding’e Bağlı Çok Sayıda Şirkete Kayyım! Kasımpaşa da Listede!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmış, Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. İlk etapta 130 şirkete kayyım atanmasının ardından soruşturma daha da genişletildi. Başsavcılıktan yapılan son açıklamaya göre, Can Yayın Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki bazı şirketlerin yönetimine de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Savcılığın açıklamasında, Can Yayın Holding ve Park Holding arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden yapılan işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu kaydedildi.

KAYYIM ATANAN YENİ ŞİRKETLER

Can Yayın Holding bünyesinde faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab çatısı altındaki tütün ve gıda şirketleri, Kuranlar Petrol, European International Tobacco ve Nargıll Tütün Mamulleri gibi şirketlerin suçtan elde edilen malvarlığının aklanmasında kullanıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Ayrıca Ciner Grubu’na bağlı Park Holding şirketleri arasında Park Teknik, Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Ciner Turizm, Etz Maden, Söğütözü İthalat İhracat ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında el konulan ve kayyım atanan şirketlerin yönetimi TMSF’ye devredildi. Başsavcılık, soruşturmanın gizlilik içinde çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi