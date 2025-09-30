Edebiyatın Usta Kalemi Bakiler'e Veda! Vasiyeti Yerine Getirildi
Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine memleketi Sivas’ta anne ve babasının yanına defnedildi. Mezarına Mekke ve Karabağ’dan getirilen toprak serpilen şair, sevenlerinin dualarıyla ebediyete uğurlandı.
Türk şiirinin yaşayan çınarlarından Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Bakiler, vasiyeti üzerine Sivas’ta anne ve babasının yanına defnedildi. İstanbul’da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren usta şairin cenazesi, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas’a uğurlandı.
Ayyıldız Camii’nde ikinci kez kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sevenleri ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu tekbirlerle omuzlarda taşınan Bakiler, Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı’nda anne ve babasının yanına defnedildi. Vasiyeti gereği, mezarına Mekke ve Karabağ’dan getirilen topraklar serpildi.
