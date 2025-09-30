Edebiyatın Usta Kalemi Bakiler'e Veda! Vasiyeti Yerine Getirildi

Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine memleketi Sivas’ta anne ve babasının yanına defnedildi. Mezarına Mekke ve Karabağ’dan getirilen toprak serpilen şair, sevenlerinin dualarıyla ebediyete uğurlandı.

Son Güncelleme:
Edebiyatın Usta Kalemi Bakiler'e Veda! Vasiyeti Yerine Getirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk şiirinin yaşayan çınarlarından Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Bakiler, vasiyeti üzerine Sivas’ta anne ve babasının yanına defnedildi. İstanbul’da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren usta şairin cenazesi, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas’a uğurlandı.

Edebiyatın Usta Kalemi Bakiler'e Veda! Vasiyeti Yerine Getirildi - Resim : 1
Şair Yavuz Bülent Bakiler, gözyaşları arasında uğurlandı.

Ayyıldız Camii’nde ikinci kez kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sevenleri ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu tekbirlerle omuzlarda taşınan Bakiler, Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı’nda anne ve babasının yanına defnedildi. Vasiyeti gereği, mezarına Mekke ve Karabağ’dan getirilen topraklar serpildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye MesajıGüncel

Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını KaybettiEdebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
3 Büyükşehir İçin Sağanak Uyarısı! 3 Büyükşehir İçin Sağanak Uyarısı!
Borsa İstanbul Operasyonunda Flaş Gelişme! Borsa İstanbul Operasyonunda Flaş Gelişme!
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Jeoloji Mühendisinden O İlimiz İçin Korkutan Uyarı! Üç Diri Fay Bulunuyor Diyerek Açıkladı: 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor O İlimizde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha