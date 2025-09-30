Diyarbakır’da Kuyu Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlenen 4 kişi yaşamını yitirdi. AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin cenazeleri çıkarma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır’da Kuyu Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kuyu faciası yaşandı. Petekkaya Mahallesi Beybağı Küme Evleri mevkisinde, kimlikleri henüz açıklanmayan 4 kişi su kuyusunu temizlemek için içeri girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmamaları üzerine yakınları durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, içerdekilerin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelere göre, su tahliyesi için kullanılan motordan sızan gaz nedeniyle zehirlendikleri düşünülen kişilerin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır
