Mersin’de Facia: Alevlerin Arasında Kalan Nine ve Torunu Yaşamını Yitirdi
Mersin’in Tarsus ilçesinde tek katlı bir evde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin sardığı evde 66 yaşındaki Ümmügülsüm Doğan ile 19 yaşındaki torunu Hamdican Doğan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Böğrüeğri Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına kısa sürede 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındıktan sonra eve giren ekipler, evde yaşayan Ümmügülsüm Doğan (66) ile torunu Hamdican Doğan’ın (19) hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: