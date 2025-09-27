Çin'de 5.6 Büyüklüğünde Deprem! Yaralılar Var

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Zhangxian, Weiyuan, Lintao ve Tianshui kentlerinde de hissedilirken, depremde 7 kişinin yaralandığı, 8 evin tamamen yıkıldığı, bölgede 100’den fazla yapının da hasar gördüğü açıklandı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaleti, sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çin Deprem Ağları Merkezi’nin (CENC) açıklamasına göre sarsıntı, yerel saatle 05.49’da, Longxi ilçesi merkezli olarak meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı; Longxi'nin yanı sıra Zhangxian, Weiyuan, Lintao ve Tianshui kentlerinde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde 7 kişi yaralanırken, 8 ev tamamen yıkıldı. Bölgede 100’den fazla yapının da hasar gördüğü açıklandı.

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: DHA

Deprem
