Güllü'nün Ölümüne İlişkin Apartman Kamera Kayıtları Gün Yüzüne Çıktı... Kızı Çığlıklar İçinde Tüm Kapıları Çalmış!

Arabesk müziğin kraliçesi Güllü'nün 6. kattan düşerek hayatını kaybettiği apartmandaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlar, sanatçının son anlarını ve kızıyla arkadaşının yardım çığlıklarını gösteriyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü'nün trajik ölümü, apartmanındaki kamera kayıtlarının gün yüzüne çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Görüntüler, sanatçının 6. kattaki dairesinin balkonundan düşmeden önceki son anlarını ve olayın hemen ardından yaşanan paniği gözler önüne serdi.

APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Güllü'nün dengesini kaybederek balkondan düşmesiyle sonuçlanan kaza, apartman sakinlerini yasa boğdu. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Güllü'nün dairesinden çıkan kızının ve bir arkadaşının, apartman koridorlarında çığlık atarak yardım istemeye çalıştığı görülüyor. İki kadın, panik içinde diğer dairelerin kapılarına vurarak komşulardan destek arıyor.

Görüntülerdeki yoğun üzüntü ve telaş dolu anlar, olayın vahimliğini bir kez daha ortaya koydu. Güllü'nün kızı ve arkadaşı, apartmanın alt katlarına inerken sırayla kapılara vurarak yardım çağrısı yapıyor.

Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Gündem

Güllü'nün Vefatı Sonrası Yeşim Salkım İsyan Etti! 'Ölünce Dövünüyorsunuz'Güllü'nün Vefatı Sonrası Yeşim Salkım İsyan Etti! 'Ölünce Dövünüyorsunuz'Magazin

Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli ÖlümüÜnlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli ÖlümüKültür - Sanat

Kaynak: DHA

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
Çin'de 5.6 Büyüklüğünde Deprem! Yaralılar Var Çin'de Deprem! Yaralılar Var
BM Zirvesinde Macron’a Sıra Dışı Temas! Brezilya Devlet Başkanı Ensesinden Tuttu, Kulağına Fısıldadı BM Zirvesinde Macron’a Sıra Dışı Temas! Brezilya Devlet Başkanı Ensesinden Tuttu, Kulağına Fısıldadı
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında! Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun' Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun'
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı