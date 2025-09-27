Güllü'nün Ölümüne İlişkin Apartman Kamera Kayıtları Gün Yüzüne Çıktı... Kızı Çığlıklar İçinde Tüm Kapıları Çalmış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü'nün trajik ölümü, apartmanındaki kamera kayıtlarının gün yüzüne çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Görüntüler, sanatçının 6. kattaki dairesinin balkonundan düşmeden önceki son anlarını ve olayın hemen ardından yaşanan paniği gözler önüne serdi.

APARTMANIN GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Güllü'nün dengesini kaybederek balkondan düşmesiyle sonuçlanan kaza, apartman sakinlerini yasa boğdu. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Güllü'nün dairesinden çıkan kızının ve bir arkadaşının, apartman koridorlarında çığlık atarak yardım istemeye çalıştığı görülüyor. İki kadın, panik içinde diğer dairelerin kapılarına vurarak komşulardan destek arıyor.

Görüntülerdeki yoğun üzüntü ve telaş dolu anlar, olayın vahimliğini bir kez daha ortaya koydu. Güllü'nün kızı ve arkadaşı, apartmanın alt katlarına inerken sırayla kapılara vurarak yardım çağrısı yapıyor.

Kaynak: DHA