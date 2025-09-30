3 Büyükşehir İçin Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’de bugün başlayacak kuvvetli yağışların hafta sonu batıya kayacağını bildirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 3 büyükşehirde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Karadeniz kıyılarında bugün başlayacak kuvvetli sağanakların, hafta sonu batıya kayarak İstanbul, Ankara ve İzmir dahil üç büyükşehirde etkili olacağı açıklandı.

KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

Yetkililer, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de bugün ve yarın yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Karadeniz, önceki haftalarda sel nedeniyle zorlu günler geçirmişti.

KIYI EGE'YE DİKKAT

Hafta sonu içinse tablo daha geniş. Perşembe akşamından itibaren Marmara ve Ege’de başlayacak yağışlar, cuma günü Batı Akdeniz’e kadar yayılacak. Cumartesi günüyse İstanbul, Ankara ve İzmir’de gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, yağışların özellikle Kıyı Ege'de kuvvetli olacağına değindi: "Bunun uyarısını ilerleyen günlerde paylaşacağız. Özellikle perşembe günü kuzey yönlerden, cuma günü de yurdun batı kesimlerinde güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Hava sıcaklığı özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altındaydı. Ancak artarak hafta sonunda doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bekliyoruz.

3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN UYARI

3 Üç büyükşehir için beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin de konuşan Macit, şöyle devam etti: "Ankara'da özellikle cuma günü ve cumartesi günü batı kesimlerinde yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı 21-22 derecelerden cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 24-25 derece olacak. İzmir'de yağışlar perşembe akşamı başlıyor. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise 25-26 derece olarak bekleniyor. Hafta sonu özellikle yurdumuzun batı kesimlerinde ve üç büyükşehirde yağışların görülebileceğini söyleyebiliriz."

Kaynak: Milliyet

Sağanak yağış İstanbul Ankara İzmir
