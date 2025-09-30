Eski Eşini Katleden Sanıktan Utanmaz Savunma! 'Gözyaşlarımı Yerde Bırakmayın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de kadın cinayetleri giderek artarken, bunun temel nedenlerinden biri faillere yönelik cezasızlık ve iyi hal indirimi gibi politikalar olarak görülüyor. Son olarak bir kadın cinayeti davasında daha karar çıktı. Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı Afyonkarahisar'dan gelip 3 gün takip ettikten sonra boğazını kesip 10'dan fazla bıçak darbesiyle öldüren infaz koruma memuru hakkında karar açıklandı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Kocaoğlu'nu eski eşi Ayten Çağıran'ı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca "kadına karşı tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin uzun süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığını, tedavi gördüğünü, eşinin kendisini defalarca aldattığını ve olayın haksız tahrik altında işlendiğini ileri sürdü. Avukatlar, haksız tahrik indirimi uygulanmasını, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını ve çocuk tanığın pedagog eşliğinde dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise bu talepleri reddetti.

Öldürülen Ayten Çağıran

'ÇOK ACI ÇEKTİM'

Sanık Abdülkadir Kocaoğlu, SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada son sözünde pişmanlığını dile getirerek, "Avukatların beyanına katılıyorum, pişmanım, kanun önünde hata yaptım, bir insanın ölümüne sebep oldum, vicdan azabı yaşıyorum, kişi sevdiğim insan olunca daha çok katlanıyor. Sürekli devamlı aldatıldım, bunun acısını çok yaşadım, bir erkek olarak yapılmayacak şeylerle karşılaştım, hakkımı gözyaşlarımı yerde bırakmayın. Çok acı çektim, çektiğim acıları bir ben bir Allah biliyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

22 Haziran 2024'te Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdülkadir Kocaoğlu, 19 Haziran tarihinde Afyonkarahisar'dan gelip eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etti, ardından olay günü bir akaryakıt istasyonunda konuşmak bahanesiyle durdurdu. İkili arasında çıkan tartışmada Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerine art arda darbeler indirdi. Çağıran olay yerinde yaşamını yitirirken, sanık polis ekipleri gelene kadar başında bekledi.

Yapılan otopside, Çağıran'ın vücudunda 11 bıçak darbesi tespit edildi; bunlardan 5'inin ölümcül nitelikte olduğu kaydedildi.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Abdülkadir Kocaoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: İHA