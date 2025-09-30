Eski Eşini Katleden Sanıktan Utanmaz Savunma! 'Gözyaşlarımı Yerde Bırakmayın'

Başka ilden gelip eski eşi Ayten Çağıran'ı 3 gün takip ettikten sonra birçok kez bıçaklayarak katleden infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Kocaoğlu, SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmadaki son sözleri ise kan dondurdu. "Çok acı çektiğini" söyleyen katil zanlısı, "Pişmanım, vicdan azabı yaşıyorum, kişi sevdiğim insan olunca daha çok katlanıyor. Hakkımı gözyaşlarımı yerde bırakmayın" dedi.

Son Güncelleme:
Eski Eşini Katleden Sanıktan Utanmaz Savunma! 'Gözyaşlarımı Yerde Bırakmayın'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de kadın cinayetleri giderek artarken, bunun temel nedenlerinden biri faillere yönelik cezasızlık ve iyi hal indirimi gibi politikalar olarak görülüyor. Son olarak bir kadın cinayeti davasında daha karar çıktı. Antalya'da eski eşi Ayten Çağıran'ı Afyonkarahisar'dan gelip 3 gün takip ettikten sonra boğazını kesip 10'dan fazla bıçak darbesiyle öldüren infaz koruma memuru hakkında karar açıklandı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Kocaoğlu'nu eski eşi Ayten Çağıran'ı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca "kadına karşı tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin uzun süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığını, tedavi gördüğünü, eşinin kendisini defalarca aldattığını ve olayın haksız tahrik altında işlendiğini ileri sürdü. Avukatlar, haksız tahrik indirimi uygulanmasını, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını ve çocuk tanığın pedagog eşliğinde dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise bu talepleri reddetti.

Eski Eşini Katleden Sanıktan Utanmaz Savunma! 'Gözyaşlarımı Yerde Bırakmayın' - Resim : 1
Öldürülen Ayten Çağıran

'ÇOK ACI ÇEKTİM'

Sanık Abdülkadir Kocaoğlu, SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada son sözünde pişmanlığını dile getirerek, "Avukatların beyanına katılıyorum, pişmanım, kanun önünde hata yaptım, bir insanın ölümüne sebep oldum, vicdan azabı yaşıyorum, kişi sevdiğim insan olunca daha çok katlanıyor. Sürekli devamlı aldatıldım, bunun acısını çok yaşadım, bir erkek olarak yapılmayacak şeylerle karşılaştım, hakkımı gözyaşlarımı yerde bırakmayın. Çok acı çektim, çektiğim acıları bir ben bir Allah biliyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

22 Haziran 2024'te Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda Abdülkadir Kocaoğlu, 19 Haziran tarihinde Afyonkarahisar'dan gelip eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etti, ardından olay günü bir akaryakıt istasyonunda konuşmak bahanesiyle durdurdu. İkili arasında çıkan tartışmada Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerine art arda darbeler indirdi. Çağıran olay yerinde yaşamını yitirirken, sanık polis ekipleri gelene kadar başında bekledi.

Eski Eşini Katleden Sanıktan Utanmaz Savunma! 'Gözyaşlarımı Yerde Bırakmayın' - Resim : 2

Yapılan otopside, Çağıran'ın vücudunda 11 bıçak darbesi tespit edildi; bunlardan 5'inin ölümcül nitelikte olduğu kaydedildi.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Abdülkadir Kocaoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Asansör Zemine Çakıldı, Genç Kadın KurtarılamadıAsansör Zemine Çakıldı, Genç Kadın KurtarılamadıGüncel
Aydın’da Trajik Ölüm! Genç Kadın Pencereden DüştüAydın’da Trajik Ölüm! Genç Kadın Pencereden DüştüGüncel
İTÜ Kampüsünde Şüpheli Ölüm! 23 Yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk 4. Kattan 'Düşerek' Hayatını KaybettiİTÜ Kampüsünde Şüpheli Ölüm! 23 Yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk 4. Kattan 'Düşerek' Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın Hapis cezası
Son Güncelleme:
'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü Dosyası 'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı?
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
Simav ve Sındırgı Depremini Bilmişti! Uzman İsimden O Bölgeye Korkutan Uyarı: 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelecek 6,3 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
Gaziantep’te Erkek Dehşeti! Boşanma Aşamasındaki Eşini Ölümle Tehdit Etti, Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaştı Gaziantep’te Erkek Dehşeti! Boşanma Aşamasındaki Eşini Ölümle Tehdit Etti
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha