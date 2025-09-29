Aydın’da Trajik Ölüm! Genç Kadın Pencereden Düştü

Kuşadası’nda 30 yaşındaki Ayça A., oturduğu apartmanın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aydın’da Trajik Ölüm! Genç Kadın Pencereden Düştü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden trajik bir ölüm haberi geldi. Olay, saat 15.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ayça A., 3’üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının daha önce intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Ayça Ala’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken daha öce intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

