Güllü'nün Temizlikçisi Konuştu... 'Camı Açma, Düşersin!'

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından 'Güllü' adıyla tanınan Gül Tut, 28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin kapalı terasından düşerek yaşamını yitirmişti. İlk bulgular ölümün yüksekten düşme sonucu gerçekleştiğini gösterirken, olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılık raporuna göre, sanatçı gece saatlerinde evde kızı Tuyan Ülkem ve temizlikçisi Arzu Arslan ile birlikteydi. Kızı ifadesinde, akşam yemek yedikten sonra film izlediklerini, annesinin ilerleyen saatlerde Roman havası eşliğinde oynamaya başladığını söyledi. Saat 01.20 civarında ise aniden dengesini kaybederek açık olan pencereden düştüğünü anlattı.

KAYGAN ZEMİN TARTIŞMASI

Olay yeri inceleme ekipleri, kapalı terasın zemininde mayi sabun kalıntısı tespit etti. Zeminin bu nedenle kaygan olduğu raporlara yansıdı. Bu durum, olayın basit bir kazadan öte, evde kullanılan temizlik malzemeleriyle bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

TEMİZLİKÇİ, SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Güllü’nün yıllardır ev işlerine yardımcı olan temizlikçisi Arzu Arslan, verdiği ifadede sanatçının temizlik konusundaki titizliğini vurguladı. Show Ana Haber'e konuşan Arslan, Güllü için "Çok hassastı, çok temizdi. Evde sürekli temizlik yapılmasını isterdi. Kokulu deterjanları çok severdi. Bana, ‘Arzu, temizlik malzemen bittiyse bana söyle’ derdi. Ben çamaşır suyunu sadece lavaboda kullanırdım, ama o sabun kokulu deterjanla yerleri silmemi isterdi" dedi.

'CAMI AÇMA DÜŞERSİN'

Arslan ayrıca, ünlü sanatçının özellikle cam temizliği konusunda kaygılı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Üç aydır hiç camı silmedim. 'Senin küçük bebeğin var. Ben bu vebal altında kalamam, boş ver, kirli kalsın' diyordu. Bana hep, ‘Arzu camı açma, düşersin’ derdi. Korktuğu kendi başına gelmiş oldu."

