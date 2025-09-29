Güllü'nün Temizlikçisi Konuştu... 'Camı Açma, Düşersin!'

Ünlü şarkıcı Güllü’nün temizlikçisi Arzu Arslan, sessizliğini bozdu. Arslan, “Camı açma, camdan düşersin diye beni hep uyarırdı” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Son Güncelleme:
Güllü'nün Temizlikçisi Konuştu... 'Camı Açma, Düşersin!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından 'Güllü' adıyla tanınan Gül Tut, 28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin kapalı terasından düşerek yaşamını yitirmişti. İlk bulgular ölümün yüksekten düşme sonucu gerçekleştiğini gösterirken, olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılık raporuna göre, sanatçı gece saatlerinde evde kızı Tuyan Ülkem ve temizlikçisi Arzu Arslan ile birlikteydi. Kızı ifadesinde, akşam yemek yedikten sonra film izlediklerini, annesinin ilerleyen saatlerde Roman havası eşliğinde oynamaya başladığını söyledi. Saat 01.20 civarında ise aniden dengesini kaybederek açık olan pencereden düştüğünü anlattı.

KAYGAN ZEMİN TARTIŞMASI

Olay yeri inceleme ekipleri, kapalı terasın zemininde mayi sabun kalıntısı tespit etti. Zeminin bu nedenle kaygan olduğu raporlara yansıdı. Bu durum, olayın basit bir kazadan öte, evde kullanılan temizlik malzemeleriyle bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

TEMİZLİKÇİ, SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Güllü’nün yıllardır ev işlerine yardımcı olan temizlikçisi Arzu Arslan, verdiği ifadede sanatçının temizlik konusundaki titizliğini vurguladı. Show Ana Haber'e konuşan Arslan, Güllü için "Çok hassastı, çok temizdi. Evde sürekli temizlik yapılmasını isterdi. Kokulu deterjanları çok severdi. Bana, ‘Arzu, temizlik malzemen bittiyse bana söyle’ derdi. Ben çamaşır suyunu sadece lavaboda kullanırdım, ama o sabun kokulu deterjanla yerleri silmemi isterdi" dedi.

'CAMI AÇMA DÜŞERSİN'

Arslan ayrıca, ünlü sanatçının özellikle cam temizliği konusunda kaygılı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Üç aydır hiç camı silmedim. 'Senin küçük bebeğin var. Ben bu vebal altında kalamam, boş ver, kirli kalsın' diyordu. Bana hep, ‘Arzu camı açma, düşersin’ derdi. Korktuğu kendi başına gelmiş oldu."

Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Magazin

Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıSon Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak Türkiye'nin Mobilya Devi İflas Etti
Tanju Özcan'a Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı Tanju Özcan'a Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'