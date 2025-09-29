Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından biri olan Pramo Mobilya A.Ş. için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, şirketin iflasına hükmedildi. Kararla birlikte tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sona erdi.

SEKTÖRDE YER EDİNEN FİRMALARDAN BİRİYDİ

Uzun yıllar boyunca modern ve dayanıklı mobilya üretimiyle tanınan Pramo Mobilya, akıllı fabrika altyapısı sayesinde yalnızca yurt içine değil, farklı ülkelere de ihracat yapıyordu. Firma özellikle lüks segmentteki estetik ve uzun ömürlü ürünleriyle dikkat çekiyor, üretimde sağlık ve kalite standartlarını ön planda tuttuğunu vurguluyordu.

MOBİLYA DEVİ RESMEN İFLAS ETTİ

Mobilya sektöründe önemli bir marka olan Pramo Mobilya'nın iflası, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorlu günler yaşayan sektör için kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu durum, piyasanın kırılgan yapısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi