Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Zanlı Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik 27 Eylül'de başlattığı çalışmada B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K. yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici diskler ele geçirilmişti. İlgili kurumların yaptığı incelemede, şüphelilerin işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirtilmişti.

Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Kişi TutuklandıMalatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Kişi TutuklandıYurttan Haberler

10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Tutuklama10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 TutuklamaGüncel

Lüks Rezidanslarda Bahis Üssü: 7 İlde Dev Operasyon, 5 Milyar TL'lik Vurgun Ortaya ÇıktıLüks Rezidanslarda Bahis Üssü: 7 İlde Dev Operasyon, 5 Milyar TL'lik Vurgun Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
yasa dışı bahis Kayseri
Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan Aylar Sonra Gelen Mourinho İtirafı: Biraz Abarttım... Mourinho Gidince İtiraf Etti
Herkesin Evinde Bulunuyordu: Türkiye'nin Mobilya Devi Resmen İflas Etti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak Türkiye'nin Mobilya Devi İflas Etti
Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü
Depremde 19 Kişi Hayatını Kaybetmişti… Ermeç Apartmanı Davası Ertelendi 19 Kişi Ölmüştü... Ermeç Apartmanı Davası Ertelendi
ÇOK OKUNANLAR
Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt! Hamas'tan ABD'nin Gazze Planına Jet Yanıt!
Manisa’da 3 Gündür Aranan Gencin Korkunç Sonu! Manisa’da 3 Gündür Aranan Gencin Korkunç Sonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Takdir Etti! 'Katkı Vereceğiz' Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Takdir Etti! 'Katkı Vereceğiz'
Kayseri'de Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk, Babasını Bıçakladı Kayseri'de Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk, Babasını Bıçakladı
Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız Verdi Bakan Fidan, Gazze İçin Diplomasi Trafiğine Hız Verdi