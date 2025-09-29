Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü

Bursa’da bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı. Türkiye’de her yıl çok sayıda can alan bu tehlikeli gelenek, tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kaydedilen görüntüler, Türkiye’de yıllardır süren tehlikeli geleneği yeniden gündeme taşıdı. Huzur Mahallesi’ndeki 'gelin alma' merasiminde, düğün konvoyundaki araçlardan inen 4 davetli, yanlarındaki 3 av tüfeği ve 1 tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Cep telefonuyla kaydedilen a anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

Görüntülerin infial yaratması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Havaya ateş açtığı belirlenen A.B., M.Ö., A.Ö. ve İ.S. ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü - Resim : 1
Gözaltı sırasında ele geçirilen silahlar.

BU TEHLİKELİ GELENEK CAN ALIYOR

Türkiye’de düğünlerde havaya ateş açılması, her yıl çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açıyor. Kurşunların isabet ettiği çocuklar, kadınlar ve davetlilerin hayatını kaybettiği vakalar defalarca gündeme gelmesine rağmen, bu tehlikeli alışkanlık son bulmuyor. Uzmanlara göre bu 'kör şiddet geleneği' ancak ağır yaptırımlar ve toplumsal bilinçle bitebilir. Bu kapsamda çalışmalar yapılsa da henüz istenilen sonuç elde edilebilmiş değil.

Kaynak: DHA

Etiketler
Silah
Depremde 19 Kişi Hayatını Kaybetmişti… Ermeç Apartmanı Davası Ertelendi 19 Kişi Ölmüştü... Ermeç Apartmanı Davası Ertelendi
Otomotiv Sektörünü Altüst Eden Karar: Fabrikadan Yeni Çıkan Elektrikli Araç Apar Topar İptal Edildi! Artık Yollarda Olmayacak O Elektrikli Araçlar İptal Edildi
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
Bitlis'te Kaçak Göçmen Operasyonu Bitlis'te Kaçak Göçmen Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı