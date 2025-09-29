Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğünde kaydedilen görüntüler, Türkiye’de yıllardır süren tehlikeli geleneği yeniden gündeme taşıdı. Huzur Mahallesi’ndeki 'gelin alma' merasiminde, düğün konvoyundaki araçlardan inen 4 davetli, yanlarındaki 3 av tüfeği ve 1 tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Cep telefonuyla kaydedilen a anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ

Görüntülerin infial yaratması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Havaya ateş açtığı belirlenen A.B., M.Ö., A.Ö. ve İ.S. ile tabancanın sahibi olduğunu söyleyen R.B. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

Gözaltı sırasında ele geçirilen silahlar.

BU TEHLİKELİ GELENEK CAN ALIYOR

Türkiye’de düğünlerde havaya ateş açılması, her yıl çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açıyor. Kurşunların isabet ettiği çocuklar, kadınlar ve davetlilerin hayatını kaybettiği vakalar defalarca gündeme gelmesine rağmen, bu tehlikeli alışkanlık son bulmuyor. Uzmanlara göre bu 'kör şiddet geleneği' ancak ağır yaptırımlar ve toplumsal bilinçle bitebilir. Bu kapsamda çalışmalar yapılsa da henüz istenilen sonuç elde edilebilmiş değil.

Kaynak: DHA