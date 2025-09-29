Depremde 19 Kişi Hayatını Kaybetmişti… Ermeç Apartmanı Davası Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya'nın Battalgazi ilçesinin Salköprü Mahallesi’nde yer alan Ermeç Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılmış, enkaz altında kalan 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın yıkılmasıyla ilgili olarak yapsatçılar Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş hakkında dava açtı. Bu dava daha sonra, dönemin Malatya Belediyesi’nde görevli olan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir’in yargılandığı başka bir dosya ile birleştirildi. Sanıklar, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla yargılanıyor.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen talimatın henüz geri dönmediği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bazı sanık avukatlarının da mazeret bildirerek duruşmaya katılamadığı belirtildi.

DURUŞMA 18 KASIM'A ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı ile sanık müdafileri, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, ilgili talimatın sonucunun beklenmesine ve sanıklardan Metin Karataş hakkında uygulanan adli kontrol kararının devamına hükmederek davayı 18 Kasım 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA