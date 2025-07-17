Depremde Yıkılan Palmiye Sitesi'nin Firari Yapsatçısından Akılalmaz İstek: 'Hakkımdaki Yakalama Kararını Kaldırın'

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde Palmiye Sitesi’nin yıkılması sonucu 151 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada 18 yıl 8 ay hapse çarptırılan firari yapsatçı Hacı Mehmet Ersoy, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun niteliği ve verilen ceza göz önüne alınarak talebi reddetti.

Depremde büyük yıkıma uğrayan Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi’nin üç bloğunun çökmesi sonucu 151 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralanmıştı. Sitenin inşaatından sorumlu olan yapsatçılar Hacı Mehmet Ersoy, Ali Babaoğlu ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açılmıştı.

ÖNCE TAHLİYE SONRA YAKALAMA KARARI

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan yapsatçı Hacı Mehmet Ersoy, tutuklandıktan kısa bir süre sonra sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak şikayetçi ailelerin itirazı üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı ve Ersoy firar etti. 26 Haziran’da sonuçlanan davada, Babaoğlu 21 yıl 9 ay hapse çarptırılırken, firari sanık Ersoy’a 18 yıl 8 ay ceza verildi; Tarakçıoğlu ise beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, mahkeme heyeti Ersoy’un avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Savcılık makamı, sanık hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararının, işlenen suçun ağırlığı ve verilen ceza dikkate alınarak devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme de bu görüşe katılarak talebi reddetti.

Faciada ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı ise firari sanığın yakalanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulundu. Annesi, babası ve kardeşini kaybeden Karslı, başvurusunda Hacı Mehmet Ersoy hakkındaki yakalama kararının neden halen infaz edilmediğini sordu ve sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA