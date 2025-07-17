Depremde Yıkılan Palmiye Sitesi'nin Firari Yapsatçısından Akılalmaz İstek: 'Hakkımdaki Yakalama Kararını Kaldırın'

6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 151 kişi hayatını kaybetmişti. 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan firari yapsatçı Hacı Mehmet Ersoy, yakalama kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, suçun niteliğini gerekçe göstererek talebi reddetti.

Depremde Yıkılan Palmiye Sitesi'nin Firari Yapsatçısından Akılalmaz İstek: 'Hakkımdaki Yakalama Kararını Kaldırın'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde Palmiye Sitesi’nin yıkılması sonucu 151 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada 18 yıl 8 ay hapse çarptırılan firari yapsatçı Hacı Mehmet Ersoy, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun niteliği ve verilen ceza göz önüne alınarak talebi reddetti.

Depremde Yıkılan Palmiye Sitesi'nin Firari Yapsatçısından Akılalmaz İstek: 'Hakkımdaki Yakalama Kararını Kaldırın' - Resim : 1

Depremde büyük yıkıma uğrayan Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi’nin üç bloğunun çökmesi sonucu 151 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralanmıştı. Sitenin inşaatından sorumlu olan yapsatçılar Hacı Mehmet Ersoy, Ali Babaoğlu ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açılmıştı.

ÖNCE TAHLİYE SONRA YAKALAMA KARARI

AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan yapsatçı Hacı Mehmet Ersoy, tutuklandıktan kısa bir süre sonra sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak şikayetçi ailelerin itirazı üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı ve Ersoy firar etti. 26 Haziran’da sonuçlanan davada, Babaoğlu 21 yıl 9 ay hapse çarptırılırken, firari sanık Ersoy’a 18 yıl 8 ay ceza verildi; Tarakçıoğlu ise beraat etti.

Depremde Yıkılan Palmiye Sitesi'nin Firari Yapsatçısından Akılalmaz İstek: 'Hakkımdaki Yakalama Kararını Kaldırın' - Resim : 2

Edinilen bilgiye göre, mahkeme heyeti Ersoy’un avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Savcılık makamı, sanık hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararının, işlenen suçun ağırlığı ve verilen ceza dikkate alınarak devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme de bu görüşe katılarak talebi reddetti.

Faciada ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı ise firari sanığın yakalanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulundu. Annesi, babası ve kardeşini kaybeden Karslı, başvurusunda Hacı Mehmet Ersoy hakkındaki yakalama kararının neden halen infaz edilmediğini sordu ve sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Depremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu: Yapsatçı, Mahkeme Heyetine KüfrettiDepremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu: Yapsatçı, Mahkeme Heyetine KüfrettiGüncel

Depremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Tahliye Kararına Savcıdan İtirazDepremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Tahliye Kararına Savcıdan İtirazGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
6 Şubat depremleri Kahramanmaraş
Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar
Minguzzi Cinayet Davası Ertelendi Bilirkişi Raporunun Sunulması Bekleniyor
Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
Bakan Tekin Duyurdu: 29 Kişiye 'LGS' Soruşturması 29 Kişiye 'LGS' Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet
Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak ve Sıcak Alarmı! Termometreler 40 Dereceye Çıkacak Meteoroloji'den Sağanak ve Sıcak Alarmı
Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu! Vize Engelini Gayrimenkulle Aşıyorlar Türklerin Yeni Tatil ve Yatırım Rotası O Ülke Oldu