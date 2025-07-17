Bakan Tekin Duyurdu: 29 Kişiye 'LGS' Soruşturması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının erken paylaşıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma hakkında bilgi verdi. Bakan Tekin, 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Bakan Tekin Duyurdu: 29 Kişiye 'LGS' Soruşturması
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının erken paylaşıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaştı. Bakan Tekin, soruşturma kapsamında, aralarında soruları paylaşan okul yöneticisinin de olduğu kişiler hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtti.

TRT Haber'e Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı, okuldaki. Biz idari soruşturma yaparız, idari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. İdari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılması gereken bir durum varsa ceza davası da açılır. Ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

'SORU ÇALINMASI KÜLLİYEN YALAN'

Bakan Tekin, LGS sorularının çalındığı iddiasının doğru olmadığını söyleyerek "Araştırmamızı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumu soruları hakkında soruşturma açılan bir idarecimiz tarafından fotoğraflanmış PDF'ye dönüştürülmüş ve 11.57'de paylaşılmış. Biz teknik arkadaşlarımızı o PDF görüntülerini, PDF materyallerini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan böyle bir olay yok" dedi.

719 BİRİNCİ OLMASI NORMAL

Milli Eğitim Bakanı, öğrencilerin başka hiçbir ek kaynağa ihtiyaç duymadan sınava hazırlanabilmeleri için LGS'de çıkan sorunların müfredatta yer alan sorularla benzer olduğunu belirtti. Bu sebeple 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasının normal bir durum olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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