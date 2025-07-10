Depremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu: Yapsatçı, Mahkeme Heyetine Küfretti

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Adana'nın Çukurova ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yıkılan binanın yapsatçısı ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada skandal bir olay yaşandı.

KKTC'YE KAÇTI

Depremin hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçan Hasan Alpargün, burada polise teslim olmuş, yapılan işlemlerin ardından Türkiye'ye iade edilerek tutuklanmıştı. Alpargün'ün, kaçış sürecinde KKTC'ye 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu tespit edilmişti.

Alpargün hakkında açılan davada Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz yıl 17'si ağırlaştırılmış olmak üzere 62 kez müebbet ve toplamda 865 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Ancak sanığın yaptığı itiraz sonucu dosya, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından usul yönünden bozuldu ve yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.

SAVUNMA YERİNE HAKARET

Yeniden başlayan yargılamanın bugünkü duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katılan Hasan Alpargün, savunmasında binanın 1975 yılı yönetmeliğine uygun yapıldığını, yıllar boyunca bakım yapılmadığı için korozyon oluştuğunu öne sürdü. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren sanık, tahliye ve beraatini talep etti. Ancak duruşma sırasında, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının ifadeleri alınırken, Alpargün SEGBİS bağlantısı üzerinden mahkeme heyetine küfür etti.

MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

Bu davranış üzerine mahkeme, Alpargün'ün küfürlü ifadeleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, reddihakim talebi de değerlendirilmek üzere Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA