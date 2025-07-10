Deprem Davalarında En Yüksek Cezayı Alan Yapsatçıya Suç Duyurusu

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Türkiye’nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı yıkıldı, enkazında 96 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 2023'te KKTC'ye kaçan binanın yapsatçısı ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, yakalanarak Adana'ya getirildi ve tutuklandı.

DEPREM DAVALARINDAKİ EN YÜKSEK CEZA

Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz" sorusuna, "Mukadderat" diye yanıt verdi. Hasan Alpargün hakkında, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bu, deprem davalarında şu ana kadar verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti.

MAHKEME HEYETİNE KÜFÜR

Hasan Alpargün hakkında mahkeme heyetine küfür ve hakaret etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını "hukuka aykırı" bularak bozdu. Dosya, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden yargılamanın ilk duruşması ise bugün görüldü.

DURUŞMA 30 EKİM'E ERTELENDİ

Duruşmada, sanık Hasan Alpargün yaşı ve sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları ise mahkeme hakiminin reddini istedi. Müştekiler ve müşteki avukatları, sanığın yine "olası kast"tan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, sanık Hasan Alpargün hakkında ara kararlara ilişkin duruşma günü ve tutukluluk inceleme kararları açıklanırken mahkeme heyetine hitaben "Allah'ını sinkaf ederim" sözleri nedeniyle Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA