Bursa'da 4 Katlı Tekstil Mağazasında Yangın! Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Anadolu Mahallesi Mercan Sokak'taki 4 katlı bir tekstil mağazasında yangın çıktı.

Yangının kesin çıkış sebebi bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Yangının çıktığı tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldı. Yaşlı kadını dumanların arasından çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Kaynak: AA