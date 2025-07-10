Bursa'da 4 Katlı Tekstil Mağazasında Yangın! Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Bursa’da 4 katlı tekstil mağazasının çatı katında yangın çıktı. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken ekipler yangını yarım saat sonra kontrol altına aldı. Yan binada mahsur kalan yaşlı bir kadın ise kurtarıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Anadolu Mahallesi Mercan Sokak'taki 4 katlı bir tekstil mağazasında yangın çıktı.

Bursa'da 4 Katlı Tekstil Mağazasında Yangın! Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Resim : 1

Yangının kesin çıkış sebebi bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 4 Katlı Tekstil Mağazasında Yangın! Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Resim : 2Bursa'da 4 Katlı Tekstil Mağazasında Yangın! Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Resim : 3

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Yangının çıktığı tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldı. Yaşlı kadını dumanların arasından çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa Yangın
Son Güncelleme:
10 Temmuz Günlük Burç Yorumları: Enerjinizi Sonuna Kadar Kullanmanın Tam Vakti 10 Temmuz Günlük Burç Yorumları: Enerjinizi Sonuna Kadar Kullanmanın Tam Vakti
İBB Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Adem Soytekin Tahliye Edildi İBB Soruşturmasında Tutuklanan Kritik İsim Tahliye Edildi
Avcılar Bayıltmak Yerine Katletmişti! Aslan Zeus’a Büyük Vefa… Görenlerin Yüreği Yandı Avcılar Bayıltmak Yerine Katletmişti! Aslan Zeus’a Büyük Vefa… Görenlerin Yüreği Yandı
Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu Bugünün En Şanslı Burcu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Başlıyor' Diyerek Tarihi Açıkladı: Altını Tahtından Edecek İslam Memiş, 'Şov Başlıyor' Diyerek Tarihi Açıkladı: Altını Tahtından Edecek
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket