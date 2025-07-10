Bursa'da 4 Katlı Tekstil Mağazasında Yangın! Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
Bursa’da 4 katlı tekstil mağazasının çatı katında yangın çıktı. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken ekipler yangını yarım saat sonra kontrol altına aldı. Yan binada mahsur kalan yaşlı bir kadın ise kurtarıldı.
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Anadolu Mahallesi Mercan Sokak'taki 4 katlı bir tekstil mağazasında yangın çıktı.
Yangının kesin çıkış sebebi bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI
Yangının çıktığı tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldı. Yaşlı kadını dumanların arasından çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
Kaynak: AA
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