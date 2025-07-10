Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevden Uzaklaştırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından CHP'li diğer belediyelere de sırayla operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda iki gün önce gözaltına alınan isimlerden biri olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında dün "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbir kararı verildi.

'GEÇİCİ TEDBİRLE' UZAKLAŞTIRILDI

Ev hapsi verilen Tutdere hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı'nın "geçici tedbirle" görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Temmuz 2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA