Kartal’da Dikkat Çeken Tsunami Tatbikatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartal’da, olası Marmara Depremi sonrasında oluşabilecek tsunami riskine karşı yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında tahliye tatbikatı yapıldı.

UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC) tarafından kıyı topluluklarının deniz kaynaklı tehlikelere karşı hazırlık kapasitelerinin artırılması amacıyla yürütülen "CoastWAVE" projesinin 2. fazı çerçevesinde Kartal Hüseyin Saim Eken Ortaokulu’nda düzenlenen tsunami tatbikatına AFAD, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ile Tuzla Belediyeleri’nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikat kapsamında öğrenciler önce deprem anında uygulanması gereken “çök, tutun, kapan” hareketini yaptı. Ardından öğretmenleri ve kurtarma ekiplerinin yönlendirmesiyle okuldan tahliye edilen öğrenciler, yoğun yağış altında güvenli toplanma alanı olarak belirlenen Atalar Spor Merkezi sahasına yürüdü. Yaklaşık 1,2 kilometrelik güzergah boyunca öğrenciler, arama kurtarma ekipleri ve zabıtaların oluşturduğu koridordan güvenle ilerledi.

Kaynak: AA