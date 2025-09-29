Kartal’da Dikkat Çeken Tsunami Tatbikatı

Kartal’da, olası Marmara Depremi sonrasında oluşabilecek tsunami riskine karşı yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında tahliye tatbikatı yapıldı.

Son Güncelleme:
Kartal’da Dikkat Çeken Tsunami Tatbikatı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartal’da, olası Marmara Depremi sonrasında oluşabilecek tsunami riskine karşı yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında tahliye tatbikatı yapıldı.

UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC) tarafından kıyı topluluklarının deniz kaynaklı tehlikelere karşı hazırlık kapasitelerinin artırılması amacıyla yürütülen "CoastWAVE" projesinin 2. fazı çerçevesinde Kartal Hüseyin Saim Eken Ortaokulu’nda düzenlenen tsunami tatbikatına AFAD, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ile Tuzla Belediyeleri’nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikat kapsamında öğrenciler önce deprem anında uygulanması gereken “çök, tutun, kapan” hareketini yaptı. Ardından öğretmenleri ve kurtarma ekiplerinin yönlendirmesiyle okuldan tahliye edilen öğrenciler, yoğun yağış altında güvenli toplanma alanı olarak belirlenen Atalar Spor Merkezi sahasına yürüdü. Yaklaşık 1,2 kilometrelik güzergah boyunca öğrenciler, arama kurtarma ekipleri ve zabıtaların oluşturduğu koridordan güvenle ilerledi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan Aylar Sonra Gelen Mourinho İtirafı: Biraz Abarttım... Mourinho Gidince İtiraf Etti
Aydın'da Sağanak Hayatı Felç Etti Aydın'da Sağanak Hayatı Felç Etti
Gökyüzünün Sessiz Çığlığı! Sabiha Gökçen’de Uçaklar Bekledi, Kuşlar Hayatta Kaldı Sabiha Gökçen’de Sessiz Çığlık! Pilot Fark Etti
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi Islıklanan Talisca'dan Olay Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı