Aydın'da Sağanak Hayatı Felç Etti

Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Aydın'da Sağanak Hayatı Felç Etti
Aydın’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

sağanak yağmur Aydınlıları hazırlıksız yakalarken, bazı noktalarda da su birikintileri oluştu, bazı esnaflar ise dükkanlarının önünde biriken sularla birlikte gelen çöpleri kendi imkanlarıyla temizledi.

Yollarda biriken su birikintileri karşısında trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı esnaflar ise dükkanlarının önünde biriken sular ile birlikte gelen çöpleri kendi imkanları ile temizledi. Yağışların ise gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aydın Sağanak yağış
