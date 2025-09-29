Gökyüzünün Sessiz Çığlığı! Sabiha Gökçen’de Uçaklar Bekledi, Kuşlar Hayatta Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte tespit edilen kuşlar büyük panik yarattı. İnişi gerçekleştiremeyen 2 uçak pisti pas geçti. Yapılan güvenlik kontrollerinin ardından uçuş trafiği normale döndü.

YOĞUN KUŞ HAREKETLİLİĞİ FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde AJet’e ait Diyarbakır-İstanbul seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi yolcu uçağının pilotu, iniş sırasında pistte yoğun kuş hareketliliği fark etti.

İniş sonrası olası bir kuş çarpması şüphesiyle durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildiren pilotun uyarısıyla pistte detaylı bir inceleme başlatıldı.

Güvenlik kontrolü sırasında iki uçak iniş yapamayarak pisti pas geçerken, diğer bazı uçaklar da iniş sırasını beklemek üzere havada tur attı.

HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Kısa sürede tamamlanan kontrollerin ardından pistin güvenli olduğu belirlendi ve hava trafiği normale döndü. Olayda herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.

Öte yandan havai fişek gösterileri esnasında ortaya çıkan duman ve is bulutu, gaz kokusu, uçaklar kuşları strese sokuyor.

Korkan, panikleyen hayvanlar farkında olmadan bir yerlere çarpıyorlar, can kayıpları yaşanabiliyor.

Çok uzun süre havai fişek gösterimi devam ederse orada bulunan göç yolunda olan hayvanlar olumsuzdan etkilenebiliyor.

Kaynak: DHA