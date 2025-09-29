Polisten Kaçtı Ortalığı Birbirine Kattı

Balıkesir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kaçış sırasında yayaya ve iki araca çarptı. Kazada sürücü ile bir yaya yaralan

Son Güncelleme:
Polisten Kaçtı Ortalığı Birbirine Kattı
Olay, Teknik Lise Caddesi'nde meydana geldi. 10 BM 911 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında sürücü kontrolden çıkarak caddede yürüyen bir kadına çarptı.

Araç daha sonra 10 ZN 364 plakalı ve 10 DEB 96 plakalı otomobillere çarpmasının ardından kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada, polisten kaçan otomobilin sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

