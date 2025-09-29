Gaz Sızıntısından Hayatını Kaybeden Anne Kıza Son Görev

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre Gülbahar Tuz (31) ile kızı Zeynep Tuz (15), bakkal dükkanının depo kısmında tüple salça kaynatırken havanın soğuk olması nedeniyle kapı ve camları kapattı. Bu sırada tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı, hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde anne ile kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan anne ve kız, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.





Kaynak: İHA