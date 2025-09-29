Sakarya'da Milyonluk Operasyon: Tonlarca Tütün Ele Geçirildi
Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA