Sakarya'da Milyonluk Operasyon: Tonlarca Tütün Ele Geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.





Kaynak: İHA