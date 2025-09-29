Van'da Uyuşturucu Operasyonu, 113 Kilogram Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerinin operasyonlarında 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da Uyuşturucu Operasyonu, 113 Kilogram Ele Geçirildi
Van’da zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Polis ekiplerinin 3 ayrı operasyonunda 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimiz İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda; bir kısmı boya/macun kutusunda olmak üzere 80 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ve 32 kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

