Gaziantep’te Zincirleme Kaza! 6 Araç Birbirine Girdi

Gaziantep'in İpekyolu üzerinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, ikisi resmi plakalı olmak üzere toplam 6 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde İpekyolu üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe gelen araçlar çarpıştı. Kazaya karışan araçlar arasında kamuya ait plakalı iki araç da bulunuyordu.

Gaziantep’te Zincirleme Kaza! 6 Araç Birbirine Girdi - Resim : 1
Gaziantep'te ikisi resmi plakalı olmak üzere toplam 6 araç birbirine çarptı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da Feci Kaza: İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı, 3 Ölü 9 YaralıTekirdağ'da Feci Kaza: İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı, 3 Ölü 9 YaralıYurttan Haberler
Tunceli'de Korkunç Kaza: 2 Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı!Tunceli'de Korkunç Kaza: 2 Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı!Yurttan Haberler
Çanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü OlduÇanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü OlduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep Trafik kazası
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi Islıklanan Talisca'dan Olay Paylaşım
Güllü’nün Avukatlarından ‘Delil’ Vurgulu Açıklama! İnceleme İçin Laboratuvara Gönderildi, Kaza mı Cinayet mi? Güllü’nün Avukatlarından ‘Delil’ Vurgulu Açıklama! İnceleme İçin Laboratuvara Gönderildi,
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Resti Çekti! Artık Adana'da O Dizi ve Filmlerin Çekilmesine İzin Verilmeyecek Artık Adana'da O Dizi ve Filmlerin Çekilmesine İzin Verilmeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı