Gaziantep’te Zincirleme Kaza! 6 Araç Birbirine Girdi

Olay, öğle saatlerinde İpekyolu üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe gelen araçlar çarpıştı. Kazaya karışan araçlar arasında kamuya ait plakalı iki araç da bulunuyordu.

Gaziantep'te ikisi resmi plakalı olmak üzere toplam 6 araç birbirine çarptı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA