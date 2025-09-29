Tunceli'de Korkunç Kaza: 2 Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli'nin merkezine bağlı Miskişah Piknik Alanı mevkiinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Ovacık yolundan gelen 06 AV 6878 plakalı otomobil, ara yoldan aniden çıkan ve plakası ile sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da ağır hasar aldı, kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye personeli sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 yaralı, kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı. Araçların fren izleri ve kamera görüntüleri incelenirken, kazanın ana sebebinin "ara yoldan öncelik kuralını ihlal" olduğu şüphesi öne çıkıyor.

Kaynak: İHA