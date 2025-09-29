Tunceli'de Korkunç Kaza: 2 Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı!

Tunceli Miskişah Piknik Alanı mevkiinde Ovacık yolundan gelen otomobil ile ara yoldan çıkan araç çarpıştı; 4 kişi araçta sıkıştı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Son Güncelleme:
Tunceli'de Korkunç Kaza: 2 Araç Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli'nin merkezine bağlı Miskişah Piknik Alanı mevkiinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Ovacık yolundan gelen 06 AV 6878 plakalı otomobil, ara yoldan aniden çıkan ve plakası ile sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da ağır hasar aldı, kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye personeli sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 yaralı, kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı. Araçların fren izleri ve kamera görüntüleri incelenirken, kazanın ana sebebinin "ara yoldan öncelik kuralını ihlal" olduğu şüphesi öne çıkıyor.

Gaziantep’te Zincirleme Kaza! 6 Araç Birbirine GirdiGaziantep’te Zincirleme Kaza! 6 Araç Birbirine GirdiGüncel

Çanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü OlduÇanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü OlduYurttan Haberler

Yozgat'ta Feci Kaza: 3 Kişi Yaralandı, 1 Kişi Hayatını KaybettiYozgat'ta Feci Kaza: 3 Kişi Yaralandı, 1 Kişi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Tunceli Trafik kazası
Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Feci Kaza: İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı, 3 Ölü 9 Yaralı Tekirdağ'da Feci Kaza: İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı, 3 Ölü 9 Yaralı
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi Islıklanan Talisca'dan Olay Paylaşım
Çanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü Oldu Çanakkale'de Trajik Kaza: Doğum Günü Ölüm Günü Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı