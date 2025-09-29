Tekirdağ'da Feci Kaza: İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı, 3 Ölü 9 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde kamyon ile işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı; ambulanslar ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Tekirdağ'da Feci Kaza: İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı, 3 Ölü 9 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Velimeşe Mahallesi'nde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile karşı şeritten gelen bir kamyonun kafa kafaya çarpışması, faciayla sonuçlandı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişi ağır yaralandı.

Olay, saatler sabahın erken saatlerinde, yoğun iş trafiğinin olduğu Velimeşe Sanayi Sitesi yakınlarında yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsünün ön kısmı hurdaya dönerken, kamyon da yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hızlı müdahale ile Tekirdağ ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı; bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölenlerin kimlikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Yetkililer, kazanın muhtemel nedenini aşırı hız ve şerit ihlali olarak gösterirken, yolun kaygan zemininden de şüpheleniliyor. Trafik, tek şeritten kontrollü olarak veriliyor; bölgeye giriş-çıkışlar aksıyor.

Ergene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, kamera görüntülerini inceleyerek sürücülerin kusurunu belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

