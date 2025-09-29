Çeşitli Suçlardan Yakalanan 5 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Güven Uygulamaları” kapsamında 40 ayrı noktada ani denetimler gerçekleştirdi. Bu kontroller sırasında uyuşturucu ticareti, yağma ve yasa dışı silah bulundurma gibi suçlarla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyette ve adliyede tamamlanan işlemlerin ardından mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, 3 tabanca, 1 otomatik silah, 5 av tüfeği, 245 mermi ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca trafik kontrollerinde, modifiye araç kullandığı tespit edilen 8 otomobil sürücüsüne ceza uygulandı, 132 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi. Toplamda 23 araç ve 11 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA