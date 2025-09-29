Çeşitli Suçlardan Yakalanan 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde son bir hafta içinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, farklı suçlara karıştığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Çeşitli Suçlardan Yakalanan 5 Şüpheli Tutuklandı
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Güven Uygulamaları” kapsamında 40 ayrı noktada ani denetimler gerçekleştirdi. Bu kontroller sırasında uyuşturucu ticareti, yağma ve yasa dışı silah bulundurma gibi suçlarla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyette ve adliyede tamamlanan işlemlerin ardından mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, 3 tabanca, 1 otomatik silah, 5 av tüfeği, 245 mermi ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca trafik kontrollerinde, modifiye araç kullandığı tespit edilen 8 otomobil sürücüsüne ceza uygulandı, 132 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi. Toplamda 23 araç ve 11 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Adana
