Ankara İçin Sel Uyarısı! Valilik Saat Verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için sağanak uyarısı yapmasının ardından bir uyarı da valilikten geldi.

Meteoroloji'den Ankara için öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, güney kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği de akşam saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre kuzeybatı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği belirtildi.

SEL UYARISI

Açıklamada, ani sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA