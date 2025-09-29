İskenderun'da Feci Kaza: Üç Kişi Hayatını Kaybetti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yürekleri sızlatan bir trafik kazası meydana geldi. Neslişah Kenar yönetimindeki 38 RS 013 plakalı otomobil, gece saatlerinde Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma savruldu. Araç, yaya olarak yürüyen İbrahim Halil Çolak (35), Ali Dönmez (42) ve Ahmet Altunparmak (38) ile Mahmut Mavi'ye (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Acı bilanço, Çolak, Dönmez ve Altunparmak'ın kaza anında hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktı. Ağır yaralanan Mahmut Mavi ile sürücü Neslişah Kenar (27) ve araçtaki B.Y. (16) ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.Kazada yaşamını yitiren üç yayanın, bölgede TIR şoförlüğü yaparak geçimlerini sağladıkları ve arkadaş grubu halinde yolda yürüdükleri ortaya çıktı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek üzere kamera görüntülerini incelemeye aldı; sürücünün alkollü olup olmadığı ve yol koşullarının etkisi soruşturuluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İskenderun Emniyet Müdürlüğü, olayın detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, yetkililer sürücülere "Yayalara yol verin" çağrısında bulundu. Bölge sakinleri, sık sık yaşanan benzer kazalar nedeniyle cadde aydınlatması ve yaya geçitlerinin iyileştirilmesini talep ediyor. Soruşturma kapsamında Neslişah Kenar'ın ifadesine başvuruldu, adli süreç başlatıldı.

