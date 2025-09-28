Van'da 799 Çift Kaçak Ayakkabı Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede, Çamlık Mahallesi yakınlarında kurulan yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ayakkabı bulundu. Ele geçirilen 799 çift ayakkabıya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA