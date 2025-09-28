Van'da 799 Çift Kaçak Ayakkabı Ele Geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 799 çift ayakkabı ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Van'da 799 Çift Kaçak Ayakkabı Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede, Çamlık Mahallesi yakınlarında kurulan yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ayakkabı bulundu. Ele geçirilen 799 çift ayakkabıya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Van
Son Güncelleme:
Malatya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı -Malatya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı
Edirne’de Silahlı Kavga! 1 Kişi Hayatını Kaybetti Edirne’de Silahlı Kavga! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Türk Futbolunda Kara Leke! Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı Maç Öncesi Hakeme Bıçaklı Saldırı
Korkunç Tabloyu Paylaştı! Hakan Kara'dan Korkutan Asgari Ücret Tahmini: 'Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak' Uzman İsimden Korkutan Asgari Ücret Tahmini
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi