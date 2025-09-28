Edirne’de Silahlı Kavga! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde yaşanan silahlı olayda bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki A.Ö. ve babası 55 yaşındaki E.Ö. ile aralarında husumet bulunan 33 yaşındaki M.A. arasında sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında M.A., av tüfeğiyle vurularak ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde M.A’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden M.A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ö. ve E.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

