Zonguldak’ta ‘Dur’ İhtarına Uymayan Sürücü Kovalamaca Sonunda Yakalandı

Olay, Çaydamar mevkisinde gerçekleşti. 67 ADY 470 plakalı aracı kullanan D.İ. isimli sürücü, jandarmanın dur ihtarını görmezden gelerek kaçmaya başladı. Şüpheli, Birlik Mahallesi Esençay Sokak’a geldiğinde kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazanın ardından aracı terk eden sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekiplerinin de destek verdiği takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, sürücünün hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ederken, kovalamaca sırasında hasar gören polis aracı ile kaza yapan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA