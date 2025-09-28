Zonguldak’ta ‘Dur’ İhtarına Uymayan Sürücü Kovalamaca Sonunda Yakalandı
Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin kontrol noktasında “dur” ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay, Çaydamar mevkisinde gerçekleşti. 67 ADY 470 plakalı aracı kullanan D.İ. isimli sürücü, jandarmanın dur ihtarını görmezden gelerek kaçmaya başladı. Şüpheli, Birlik Mahallesi Esençay Sokak’a geldiğinde kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Kazanın ardından aracı terk eden sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekiplerinin de destek verdiği takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde, sürücünün hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ederken, kovalamaca sırasında hasar gören polis aracı ile kaza yapan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: