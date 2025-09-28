Bursa'da Silahlı Kavga! 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. 25 yaşındaki Ahmet Kılıçarslan, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen 22 yaşındaki Fırat D. ile karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çatışma sırasında Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve 20 yaşındaki Samet S. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaşan Ahmet Kılıçarslan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Fırat D. ve Samet S.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

