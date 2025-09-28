Mardin’de 15 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 15 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin’de 15 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 9 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Artuklu ilçesinde de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada durdurulan araçta 5 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

