Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi Vuruldu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada kahvehaneye silahla ateş açıldı. Olayla ilgisi bulunmayan market sahibi ve bir müşteri yaralandı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde alacak meselesi yüzünden başlayan husumet kanlı bir hesaplaşmaya neden oldu. Ancak kurşunlar, olayla hiçbir ilgisi olmayan 2 kişiyi buldu. Akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, tartıştığı Ekrem B.’yi kahvehanede gören Erol H. pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanındaki marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ile müşteri Erkan Şekerci’ye (30) isabet etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, mahallede büyük panik yaşandı.

Kaynak: DHA

