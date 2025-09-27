Konya'da Alacak Kavgası Kanlı Bitti! 2 Ölü

Konya’nın Güneysınır ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan İki kişi yaşamını yitirdi.

Konya’nın Güneysınır ilçesi Ağras Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, alacak nedeniyle tartışan Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül, silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, Fatih Mehmet İnce, Bozdemir ve Sümbül ile alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İnce, yanında bulunan tabancayla Bozdemir ve Sümbül’e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bozdemir ve Sümbül olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül. (DHA)

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Şüpheli Fatih Mehmet İnce, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından cenazeleri morga kaldırdı. Kaçan şüpheli İnce, kısa süre sonra Güneysınır Jandarma Komutanlığı Karakolu’na giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

