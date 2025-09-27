Hatay'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Hatay’da sürüşücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Son Güncelleme:
Hatay'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkiinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen BMW marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin yaralı sürücüsü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

