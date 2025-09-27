D-100’de Kamyonet Kontrolden Çıktı: 2 Yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı. Araç içerisinde sıkışan iki yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

D-100’de Kamyonet Kontrolden Çıktı: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, D-100 kara yolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç içerisinde iki kişi sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’da Feci Kaza! Otomobil Asit Yüklü Tankere ÇarptıBursa’da Feci Kaza! Otomobil Asit Yüklü Tankere ÇarptıGüncel

Konya’da Feci Kaza: Yaya, TIR’ın Çarpması Sonucu Hayatını KaybettiKonya’da Feci Kaza: Yaya, TIR’ın Çarpması Sonucu Hayatını KaybettiYurttan Haberler

Zonguldak'ta Katliam Gibi Kaza! Otomobil Hurdaya Döndü, 2 ÖlüZonguldak'ta Katliam Gibi Kaza! Otomobil Hurdaya Döndü, 2 ÖlüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya Trafik kazası
Tanju Özcan'dan 'Şato Villalar' Çağrısı: 'Milli Servettir, Bize Verin' Tanju Özcan'dan 'Şato Villalar' Çağrısı
Hatay'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı Hatay'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı