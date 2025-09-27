Bursa’da Feci Kaza! Otomobil Asit Yüklü Tankere Çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki asit yüklü tankere çarptı. Kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır.

Bursa’da Feci Kaza! Otomobil Asit Yüklü Tankere Çarptı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağıza getirdi. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran asit yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada 1’i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit Boğazı mevkiinde yaşandı. Enes Y. (30) yönetimindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak Mehmet G. (52) idaresindeki park halindeki 35 BZP 594 plakalı asit yüklü tankere arkadan çarptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Enes Y. ile birlikte Merve Y. (26), Fevzi Y. (60), Hatice Y. (52) ve 1 yaşındaki Asil Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

BEBEK VE BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, 1 yaşındaki bebek ile Hatice Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Bölge trafik ekipleri kazanın ardından yolu kontrollü şekilde trafiğe açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

